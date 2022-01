Covid-19: l’épidémie toujours en progression en Bourgogne-Franche-Comté

1285 personnes sont hospitalisées en Bourgogne-Franche-Comté, dont 130 en réanimation, selon les chiffres communiqués ce vendredi 128 janvier par l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS). Dans le Territoire de Belfort, ce sont 135 personnes hospitalisées et 16 en réanimation.

L’ARS fait également état de nombreux dépistages de cas positifs : « Avec plus de 100 000 personnes testées positives sur la dernière période de sept jours et un taux de positivité supérieur à 35%, une vague épidémique toujours plus haute continue de toucher la Bourgogne-Franche-Comté. L’incidence régionale en population générale s’établit à plus de 3 700 cas pour 100 000 habitants, approchant ou dépassant même les 4 000 pour 100 000 habitants, en Côte-d’Or ou dans le Doubs », indique le communiqué de l’ARS.

L’agence régionale de santé incite donc fortement à se faire vacciner, y compris les enfants de 5 à 11 ans : « A ce jour, un peu plus de 10 000 enfants seulement en ont bénéficié en Bourgogne-Franche-Comté. La campagne doit monter en puissance avec le double bénéfice individuel et collectif que comporte la vaccination de cette tranche d’âge : protection contre les formes graves, réduction de la circulation virale, en particulier en milieu scolaire », indique l’ARS.

L’agence indique également que « plus de 1,5 million d’habitants de la région ont fait leur rappel vaccinal, ce rappel étant désormais ouvert à tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans, six mois après leur schéma vaccinal initial. Professionnels de santé de ville et centres de vaccination poursuivent leur engagement, en proximité, au service de la population. »