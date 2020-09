Covid-19 : situations diverses en Bourgogne-Franche-Comté, mais le virus accélère

« Ce 11 septembre, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 46 patients atteints de formes graves du coronavirus (soit 12 de plus que la semaine dernière), dont 8 en réanimation », indique l’agence régionale de santé. Selon Santé Publique France (données actualisées au 10 septembre), 5 personnes sont hospitalisées pour une forme grave de la covid-19 dans le Territoire de Belfort, dont 1 en réanimation. Selon nos information, en début de semaine, l’hôpital Nord-Franche-Comté n’accueillait que trois patients, dont aucun en réanimation. Dans le reste de la région, 7 personnes sont hospitalisées dans le Doubs (dont 2 en réanimation), 10 en Saône-et-Loire (0 en réanimation), 7 en Côte-d’Or (3 en réanimation), 9 dans l’Yonne (1 en réanimation) ou encore 2 patients hospitalisés en Haute-Saône (0 en réanimation).

L’agence régionale de santé invite à bien respecter les mesures barrières, mais aussi à être vigilants avec les plus fragiles, que ce soient les personnes âgées ou les personnes ayant des maladies chroniques. Elle appelle surtout à la « solidarité ». Car même si 90 % des personnes qui meurent de la covid-19 ont plus de 65 ans, le virus circule beaucoup plus parmi les jeunes. « En Bourgogne-Franche-Comté, le taux d’incidence du coronavirus est 5 fois plus élevé chez les 19-35 ans que chez les plus de 75 ans », interpelle l’ARS. « À la maison comme dans l’espace public, à l’école comme au travail, en famille et entre amis, le lavage régulier des mains, le respect de la distance physique, le port du masque doivent être les réflexes de toutes les générations », conclut l’agence régionale de santé.