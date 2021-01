Covid-19 : situation sanitaire, vaccination… ce qu’il faut retenir dans le nord Franche-Comté

Pourquoi vacciner ? pour faire diminuer la mortalité et limiter les formes graves de la covid-19 ; pour protéger aussi le système de santé. Le vaccin n’est pas obligatoire et il est gratuit pour la population ; il est pris en charge par l’Assurance maladie. Il est réalisé par un médecin et inoculé après une consultation préalable, permettant de définir si on peut se faire vacciner (population cible) et pour recueillir le consentement préalable. Les vaccins sont stockés à l’hôpital Nord-Franche-Comté. 3 900 nouvelles doses sont attendues la semaine prochaine. Par rapport au premier planning de vaccinations, le nord Franche-Comté débute sa campagne de vaccination quasiment une semaine plus tôt informe le préfet, Jean-Marie Girier.