Covid-19 : la vaccination débute vendredi à l’hôpital Nord-Franche-Comté et dans les Ehpad

Les premiers vaccins seront faits dès ce vendredi 8 janvier, pour les résidents et les professionnels de santé des Ehpad Maison Joly à Montbéliard, Les Magnolias à Pont-de-Roide (dépendants de l’HNFC) et à la résidence Pierre-Bonnef à Belfort (Fondation Claude-Pompidou). La vaccination débutera le 11 janvier dans les autres établissements.

L’hôpital Nord-Franche-Comté est aussi centre de vaccination pour tous les professionnels de santé de l’aire urbaine, hospitaliers et libéraux. La vaccination s’adresse d’abord aux professionnels de santé de plus de 50 ans et aux professionnels de santé présentant des pathologies pouvant amener une forme grave du covid-19. « Si un professionnel a été contaminé par la covid-19 (avec symptômes), il est recommandé d’attendre 3 mois avant la première injection et 3 semaines après toute autre vaccination », avertit l’hôpital. Les professionnels doivent prendre rendez-vous pou se faire vacciner (tél. : 03 84 98 36 90). Le centre de est à Trévenans, dans les locaux de l’hôpital de jour de médecine, au rez-de-chaussée du bâtiment (Zone A bleu) ; il sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et le samedi de 8 h à 13 h. « Une équipe composée de médecins et d’infirmiers pourra vacciner jusqu’à 100 professionnels de santé par jour », note l’hôpital.

Des centres de vaccination vont également ouvrir à Belfort, dès le 12 janvier (notre article), et à Montbéliard, dès ce vendredi 8 janvier (notre article).