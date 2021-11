Covid-19 : les indicateurs repassent dans le rouge dans le Territoire de Belfort

Le taux d’incidence de la covid-19 s’élève à 74 pour 100 000 habitants dans le Territoire de Belfort, ce vendredi 12 novembre, rapporte l’agence régionale de santé (ARS), dans son rapport hebdomadaire. Il était de 43 la semaine dernière. Le seuil d’alerte se situe à 50. À l’échelle de la région, ce taux se situe à 76 pour 100 000 habitants. Le Jura enregistre déjà un taux de 117 pour 100 000 habitants et le Doubs de 95. À l’échelle nationale, il est de 90. Si la positivité des tests est toujours dans le vert, le taux augmente également, passant de 1,6 à 2,7 % en 8 jours. « La Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à la forte accélération de la circulation virale observée à l’échelle européenne et nationale ces derniers jours », relève l’ARS. Et de poursuivre : « Il n’y a cependant pas de fatalité à voir cette cinquième vague continuer à monter et il appartient à chacun d’entre nous de se mobiliser pour limiter ses effets en termes d’hospitalisations et de mortalité. »

Dans la région, 89 % des personnes de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. La campagne de rappel vaccinal a débuté. Elle concerne : « Les 65 ans et plus résidant ou non en Ehapd/USLD ; les moins de 65 ans vaccinés en Janssen ; les personnes à haut risque de contracter une forme grave ; les professionnels des secteurs de la santé, du médico-social et les pompiers. » L’annonce présidentielle du mardi 9 novembre, sur la prorogation du passe sanitaire avec une nouvelle dose a entraîné une hausse des prises de rendez-vous : 11 000 demandes ont été formulées en Bourgogne-Franche-Comté sur Doctolib le 10 novembre contre moins de 5 000 le 8 novembre informe l’ARS.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, 7 288 personnes sont mortes de la covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont 118 121 en France (chiffre publié le 12 novembre au soir sur le site de Santé Publique France). Dans le monde, ce sont plus de 5 millions de personnes qui sont mortes depuis le 31 décembre 2019, soit quasiment autant que la population de la Norvège, qui compte 5,3 millions d’habitants.