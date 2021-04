Covid-19: les gros festivals coupent le son

Art Rock, Main Square, Lollapalooza, et maintenant les Eurockéennes de Belfort: la liste des gros festivals d’été de musiques actuelles annulés s’allonge encore, en raison d’une crise sanitaire tenace et de restrictions rédhibitoires. Ces évènements, qui n’avaient déjà pas pu se tenir en 2020, rejoignent la cohorte des festivals XXL qui ont déjà jeté l’éponge, tels Solidays (228 000 personnes en 2019), Hellfest (180 000 spectateurs en 2019) ou encore Garorock (162 000 spectateurs en 2019).

« C’est triste, la liste s’allonge et ce n’est pas fini », commente pour l’AFP Malika Seguineau, du Prodiss (Syndicat national du spectacle musical et de variété). « Les grosses tournées automnales dépendent en grande partie de la tenue des festivals: on finit par se dire que 2021 pourrait être pire que 2020… C’est terrible », confie la responsable.

Le cadre fixé par le gouvernement pour l’organisation de festivals cet été (5000 personnes maximum, assises et distanciées) ne convient pas à la plupart des formats de musiques actuelles. Le Main Square (115 000 personnes en 2019 à Arras) indique ainsi mercredi ne pas s’y retrouver: « Pouvons-nous réellement nous priver de la convivialité, de l’échange, de la frénésie et du partage qui font tout le sel de l’événement ? ». Les organisateurs ont répondu non et donné rendez-vous en 2022.