Covid-19 : les chiffres de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté

Actuellement, « les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 121 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 29 en réanimation, ce qui représente près de 15% des capacités régionales normales de réanimation », informe l’agence régionale de santé. « La moyenne des hospitalisations (11 par jour, entre 2 et 3 par jour en réanimation) confirme l’accélération significative du rythme de l’épidémie », observe-t-elle.



À l’hôpital Nord-Franche-Comté, 5 patients touchés par la covid-19 sont accueillies dans les unités conventionnelles des maladies infectieuses. Deux sont en réanimation. La semaine dernière, cinq personnes étaient en réanimation et quatre en unité conventionnelle. Des données qui semblent confirmer une stabilisation dans le Territoire de Belfort et le Doubs. Cependant, la semaine dernière, les médecins de l’hôpital Nord-Franche-Comté craignaient une progression forte des hospitalisations, notamment pour les plus de 65 ans, à 15 jours.

Depuis le début de la crise sanitaire, au mois de mars, Santé publique France recense 1 086 décès en milieu hospitalier et 657 en établissements médico-sociaux en Bourgogne-Franche-Comté. 4 306 retours à domicile après hospitalisation sont par ailleurs répertoriés. « Chacun a le pouvoir d’agir pour faire en sorte que le virus circule moins et ait donc moins d’occasions de toucher les plus fragiles », rappelle l’agence régionale de santé.