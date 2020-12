Covid-19 : « Le système est au bord de la rupture »

Aujourd’hui, la question n’est même plus de savoir s’il y aura une 3e vague ; elle est inévitable. La docteure Dupond craint surtout qu’elle enchaîne directement, dès janvier, sans « redescente » de la vague précédente. « Le système hospitalier du nord Franche-Comté ne résistera pas à une 3e vague, observe la présidente de la CME. Les soignants sont épuisés, le système est au bord de la rupture. »

« On sait qu’il va y avoir des contaminations les 24, 25, 31 décembre, et les effets seront visibles 15 jours après. Nous sommes très inquiets, confie-t-elle, avant d’observer : Il est encore temps de changer ses plans pour Noël. On aime nos proches, parents, grands-parents, mais Il vaut mieux ne pas fêter Noël cette année pour fêter tous les autres Noëls. Et même en cercle restreint, il faut respecter les gestes barrières et garder ses distances. »

Depuis le 1er octobre, 142 personnes sont mortes de la covid-19 à l’hôpital Nord-Franche-Comté.