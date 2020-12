Covid-19 : au bord de la saturation, l’hôpital Nord-Franche-Comté interdit les visites

Aujourd’hui, près de 160 patients sont accueillis à l’hôpital Nord-Franche-Comté, pour une forme grave de la covid-19 : 120 en service conventionnel ; 19 en réanimation ; et 26 en soins de suite et de réadaptation. Chaque jour, on accueille encore entre 5 et 9 nouveaux patients pour des formes graves de la covid-19 estime la docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d’établissement (CME). Et une quinzaine de patients a été transférée dans des hôpitaux de la région, pour décharger, à son tour, l’hôpital de Trévenans.