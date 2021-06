Covid-19 : le plan Blanc est levé à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Les visites sont autorisées dans tous les services, « sauf en cas d’avis médicaux contraires (auprès de patients infectés par la COVID-19 par exemple) ». Les visites sont possible l’après-midi, jusqu’à 21 h. Les visites sont également autorisées au sein des Ehpad Maison-Joly et Les Magnolias, ainsi qu’au CHSLD Le Chênois, sans rendez-vous. « Il est toutefois recommandé de ne pas dépasser deux visiteurs maximum par chambre simultanément », estime le communiqué. Dans les chambres double, on recommande un visiteur par patient, « afin de permettre à chaque occupant de la chambre de recevoir une visite dans un créneau horaire identique ». Le port du masque est obligatoire, même dans les chambres. Pour les consultations, les accompagnants sont autorisés, par une personne maximum.

L’hôpital Nord Franche-Comté compte 21 patients hospitalisés, dont 14 personnes en hospitalisations conventionnelles, 3 en soins de suite et de réadaptation, et 4 en réanimation. L’hôpital ne compte plus qu’un seul service dédié à la prise en charge de patients pour une infection à la covid-19.