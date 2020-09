Covid-19 : le Doubs et le Territoire de Belfort dépassent le seuil d’alerte

Ce vendredi, 71 patients atteints de formes graves de la covid-19 sont hospitalisés : 63 en conventionnel et 8 en réanimation. Ce sont 25 patients de plus que la semaine dernière. De son côté, l’hôpital Nord-Franche-Comté accueille 5 patients en hospitalisation conventionnelle et 2 en réanimation, soit 25 % des cas les plus graves de la région. « En l’absence de vaccin et de traitement efficace, note l’ARS, seule la prévention peut contenir l’épidémie : gestes barrières, tests, recherche des cas contacts et isolement dès l’apparition des premiers symptômes évocateurs de la covid-19. »