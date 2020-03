Covid-19: le décès de deux maires ravive la colère contre le maintien des élections

« Nous sommes très, très inquiets »: Jacques Bizouard, premier adjoint de Beurey-Bauguay (Côte d’Or), a dit vendredi craindre pour son village après le décès du maire, tombé malade du coronavirus « une semaine après » avoir assisté aux opérations de vote du premier tour des municipales, tandis que dans le Bas-Rhin, un autre maire est également décédé du coronavirus.

Jacques Lajeanne, maire de la commune de 130 habitants située non loin du Morvan, est décédé à 82 ans dans la nuit de mercredi à jeudi à l’hôpital de Dijon, a indiqué M. Bizouard.

« Ça lui a pris dimanche dernier. La semaine d’avant, il était avec nous, confiné dans la même salle de vote pour le premier tour des municipales », a-t-il ajouté. « On était tous ensemble, avec les assesseurs », dit-il.

« C’est la première personne à mourir du virus ici », poursuit celui qui succède dorénavant au maire décédé. « Jusqu’à présent, on ne voyait ça qu’à la télé… »

Quand c’était encore permis, le maire allait « souvent » rendre visite à l’hôpital à sa femme, elle-même atteinte du virus et dans un état « grave », selon le premier adjoint.

Dans le Bas-Rhin, le maire du village de Saint-Nabor, François Lantz, 74 ans, est décédé ce vendredi à l’hôpital, après avoir contracté le Covid-19, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). La préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a dit sur Twitter « s’associe(r) à la douleur et à la peine de la famille de François Lantz, maire de Saint-Nabor, décédé ce vendredi du coronavirus ».

Maire depuis 2008 de cette commune de 500 habitants, François Lantz ne s’était pas représenté aux élections municipales, mais était présent au bureau de vote dimanche 15 mars, tout comme son premier adjoint et un autre adjoint.

« On a tous les trois ressenti des symptômes le lundi après les élections. On était déjà contaminé avant je pense », a affirmé aux DNA le premier adjoint Régis Muller, « sous le choc ».

Ailleurs en France, un adjoint au maire est récemment décédé des suites du coronavirus, tandis que plusieurs assesseurs ont été testés positifs, à l’issue du premier tour des municipales, le 15 mars, suscitant parfois colère et indignation contre la décision de maintenir l’élection en dépit de l’épidémie.