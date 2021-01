Covid-19 : le collège René-Goscinny de Valdoie ferme après la découverte de 28 cas

C’est un important cluster qui a été découvert au collège René-Goscinny de Valdoie, ce vendredi 15 janvier. À date, ce sont 28 cas positifs au SARS-CoV-2, le virus responsable de la covid-19, qui ont été détectés. Le préfet va prendre « un arrêté de suspension temporaire de l’accueil des élèves », nous confirme-t-on à la préfecture du Territoire de Belfort. Cette fermeture devrait durer une semaine. L’établissement compte environ 600 élèves.

La décision a été prise en concertation entre les autorités compétentes, dont la préfecture du Territoire de Belfort, le rectorat et l’agence régionale de santé. Le rectorat informe qu’une campagne de tests, sur la base du volontariat, sera proposée en début de semaine à l’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement (enseignants et personnels des collectivités) ; l’opération sera menée au gymnase du collège, avec des tests RT–PCR.