Covid-19 : le centre de vaccination de Belfort quitte le Phare pour l’ancienne chambre des métiers

À partir du 6 septembre, le centre de vaccination de Belfort sera installé dans les anciens locaux de la chambre des métiers et de l’artisanat, à Danjoutin, à l’entrée Sud de Belfort, en face de la station d’épuration et de la station Total. Les locaux sont mis à disposition, « gracieusement » par le groupe automobile Nedey.

« Grâce à l’avancée de la vaccination, nous commençons à renouer avec une vie normale dont nous avons tous envie et besoin et cela implique de rendre pleinement le gymnase du Phare aux manifestations et activités sportives », note, dans un communiqué de presse, Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort. Pour autant, le maintien d’un centre de vaccination était important, afin de poursuivre la campagne de vaccinations et d’entamer la campagne de rappel des plus de 65 ans, qui débute en septembre. Les anciens locaux de la chambre des métiers « bénéficient de la surface suffisante, d’un parking et de l’accessibilité nécessaire », relève Damien Meslot.