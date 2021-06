Covid 19: l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté reste sur ses gardes

L’agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté (ARS) se montre d’un optimisme très mesuré dans sa communication hebdomadaire de ce vendredi 4 juin. Si elle se réjouit d’une amélioration, elle déplore la lenteur du recul de l’épidémie de covid-19. « Si la situation continue de s’améliorer en Bourgogne-Franche-Comté, la diminution de la circulation virale reste lente et le nombre d’hospitalisations pour des formes sévères de la maladie stagne. L’épidémie n’est pas derrière nous », alerte l’ARS, qui en appelle au « maintien des gestes de prévention et la poursuite du recours à la vaccination ».

Selon l’agence, l’incidence régionale de l’épidémie s’établit ces sept derniers jours « autour de 110 pour 100 000 habitants oscillant ainsi autour de la barre des 100 depuis la semaine dernière. L’évolution reste très contrastée suivant les territoires, la Côte-d’Or se singularisant par une incidence significativement plus élevée, à près de 180 pour 100 000 habitants, qui la place parmi les départements de France métropolitaine les plus touchés ». L’ARS juge cett situation « atypique » et prévient qu’elle « appelle des actions spécifiques qui seront présentées dans les prochains jours ».

Le communiqué hebdomadaire indique égélament que « le taux de positivité régional demeure par ailleurs stable au regard de la précédente période, preuve que le recul de l’épidémie marque le pas et que la mobilisation de tous ne doit pas fléchir dans le contexte de levée progressive des mesures de restrictions. Si le nombre de patients admis à l’hôpital pour des formes graves de la maladie a encore diminué par rapport à la semaine précédente, toujours une centaine de personnes sont prises en charge dans les services de réanimation et de soins intensifs. 4 767 décès sont enregistrés dans les établissements de santé de la région, 2 290 décès étant à déplorer dans les établissements médico-sociaux depuis mars 2020. »