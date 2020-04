Covid-19 : la Région Bourgogne-Franche-Comté injecte 84 millions en urgence pour faire face à la crise

Elle inclut le fonds de solidarité territorial (FST) pour aider les entreprises sans salariés, jusqu’alors non couvertes par le second volet du Fonds de Solidarité National. Ce nouveau fonds associe les EPCI (les communautés de communes). Lorsque la Région investit 3€ par habitant, les EPCI participent à hauteur de 1 € par habitant. Plusieurs communautés de communes (Grand Belfort, Ronchamp) ont déjà annoncé s’y associer. Cela représente un budget de 22,4 M€ pour la Région pour les mois de mars et avril.

Autre secteur sinistré par le confinement lié à la pandémie : l’événementiel. Un fonds d’urgence régional est créé et doté de 2,5 millions d’euros. Il consiste en une aide forfaitaire de 5 000 €. Les entreprises, quel que soit leur statut juridique, sont éligibles si elles remplissent ces critères : perte de chiffre d’affaires de 50% entre mars 2019 et mars 2020, 20 équivalents temps plein maximum et pouvoir justifier du report ou de l’annulation de deux évènements d’envergure au cours de l’année 2020

Fonds d’urgence également pour le tourisme, avec une enveloppe de 4 millions d’euros qui permettra, en plus des dispositifs déjà mis en place par l’Etat et Bpifrance, d’apporter une aide complémentaire aux structures régionales d’hébergement touristique. Cette aide s’élèvera à 3000 € pour les professionnels exploitant des gîtes, des meublés et des chambres d’hôtes à vocation touristique et à 5000 € pour les autres professionnels de l’hébergement touristique.

Pour les élèves aide-soignants, élèves ambulanciers, étudiants infirmiers, étudiants en masso-kinésithérapie mobilisé dans la lutte contre le covid-19, une aide exceptionnelle de 1 200 € par mois est mise en place, sous forme d’indemnité de stage.

Les étudiants, les fab labs, le secteur associatif, l’agriculture font l’objet aussi de dispositifs spéciaux. Concernant l’agriculture, Marie-Guite Dufay a annoncé le lancement d’une campagne en mai pour sensibiliser le public à l’agriculture de proximité et espéré que les habitudes de consommation évoluent. Tout en avouant être inquiète pour ce secteur, d’autant plus que la sécheresse est déjà là.