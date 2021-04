Covid-19 : la 3e vague continue de progresser en Bourgogne-Franche-Comté

Selon les données de l’ARS, on enregistre 97 patients covid-19 à l’hôpital Nord-Franche-Comté, contre 91 la semaine dernière, et 17 en réanimation, contre 20 la semaine dernière. Dans la région, 1 340 personnes sont prises en charge pour des formes sévères de la maladie, et 179 sont en soins critiques (réanimation ou soins intensifs). « Après une forte augmentation du nombre d’entrées la semaine précédente, cette semaine est marquée par une relative stabilité des admissions, mais la tension reste forte dans les hôpitaux », observe l’ARS dans son bulletin hebdomadaire. Depuis mars 2020, 4 350 personnes sont décédées dans les établissements de santé, 2 271 décès étant recensés dans les établissements médico-sociaux de la région.

Aujourd’hui, 70 % des plus de 75 ans sont vaccinés dans la région. 540 000 personnes (la région compte 2,8 millions d’habitants) ont reçu une première dose et 206 000 les deux doses. « Toutes les personnes de plus de 60 ans sont éligibles à la vaccination en centre de vaccination ou en ville, celles de 55 à 60 ans en ville uniquement, et les personnes à très haut risque de forme grave, quel que soit leur âge, en centres de vaccination », indique l’ARS (infographie ci-dessous). Dans le Territoire de Belfort, le centre du Phare, à Belfort, a ouvert une seconde ligne de vaccination le lundi 12 avril. Le 19 avril, le centre de vaccination de Grandvillars ouvrira également une seconde ligne. Dans le Territoire de Belfort, les personnes travaillant au contact des élèves et les forces de sécurité de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner. Ils peuvent aussi se faire vacciner au centre de vaccination de l’hôpital Nord-Franche-Comté, doté de doses AstraZeneca (tél. 03 84 98 36 90).