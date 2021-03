Covid-19 : face à la 3e vague, Emmanuel Macron parle aux Français à 20h

L’un des moyens de faire baisser cette pression est, selon des enseignants, parents et élus locaux, de fermer des établissements scolaires afin de limiter les contaminations. Une solution que le chef de l’État et son ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer ne veulent prendre qu’en dernier recours. La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire « très grave » et de la « désorganisation très grande » dans les établissements. Elle a indiqué sur BFMTV et RMC qu' »environ 20 000 élèves » n’étaient aujourd’hui « pas en classe soit parce qu’ils sont malades, soit parce que les classes sont fermées », celles-ci étant au nombre de 850.

Depuis lundi, un seul cas de Covid justifie la fermeture d’une classe dans les régions les plus touchées par l’épidémie. Les écoles sont un « des lieux majeurs de la contamination », estime le Pr Antoine Flahaut, directeur de l’Institut de santé globale de l’université de Genève, qui préconise leur fermeture dans le cadre d’un confinement « strict ». La proposition faite par la présidente ex-LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, d’avancer les vacances de printemps prévues à partir du 17 avril, pour fermer les écoles durant un mois est regardée de près à l’Elysée. « La réflexion est en cours », selon un conseiller. Parmi les paramètres de l’équation, l’acceptabilité de nouvelles restrictions compte beaucoup pour l’exécutif, face à une population de plus en plus rétive.