Covid-19: en Alsace aussi, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits

La préfecture du Bas-Rhin a décrété ce vendredi 13 mars l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans le département pour tenter de limiter la propagation du coronavirus,tout comme les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et une partie de la Haute-Saône. L’interdiction du Bas-Rhin vaut pour les rassemblements en milieu clos comme ouvert.

Dans le Haut-Rhin, épicentre d’un foyer épidémique important à Mulhouse, avait pris une mesure similaire la semaine passée en interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes, mais uniquement en milieu clos.

« Dans les mesures que je vais être amenée à prendre, notamment au travers d’un arrêté (…), il y a l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. C’est l’arrêté que j’ai signé il y a quelques instants », a déclaré vendredi matin la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, lors d’une conférence de presse à Strasbourg. Cet arrêté comporte des exceptions comme les commerces, les obsèques ou les mariages, a ajouté Mme Chevalier, également préfère de la région Grand Est. Publié vendredi, il s’appliquera à partir de samedi.

« On va être en « mode commando » face à cette épidémie », a insisté Mme Chevalier.