Covid-19 : des patients rapatriés à l’hôpital Nord-Franche-Comté [photos]

Il faut poursuivre les efforts pour continuer à enregistrer de bonnes nouvelles pour les services hospitaliers. « Le confinement ne doit pas [non plus] être synonyme de renoncement aux soins, tout particulièrement pour les patients atteints d’une maladie chronique ou de troubles psychiatriques, les femmes enceintes et les jeunes enfants, les personnes nécessitant une intervention chirurgicale urgente, et des prises en charge médicales ne pouvant être différées, comme la cancérologie », remarque l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien.

Concernant les cancers, l’ARS rappelle qu’en l’absence de symptôme, les examens sont diffères de quelques semaines. « Néanmoins, complète-t-elle, le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers Bourgogne-Franche-Comté continue d’assurer le suivi des personnes dépistées positives et les professionnels de santé sont organisés pour la prise en charge des patients symptomatiques, sans délai. » L’ARS rappelle que les médecins s’appuient de plus en plus sur les outils de télémédecine.

Selon l’Assurance maladie, près de 101 000 téléconsultations ont été́ remboursées en Bourgogne-Franche-Comté depuis le début de l’année, dont 98 600 depuis mi-mars. Sur la deuxième semaine d’avril, près de 30% des actes réalisés par les médecins généralistes étaient des téléconsultations et 57 % des médecins généralistes de la région ont déclaré́ une activité́ de téléconsultation.