Covid-19 : des créneaux de vaccination sans rendez-vous les 10, 11 et 12 juin au Phare à Belfort

« Depuis ce [mercredi] matin, les salles de sport, les stades, les lieux de culture rouvrent, les restaurants et les bars accueillent à nouveau des clients en salle », rappelle la préfecture dans un communiqué de presse. La vie reprend ses droits, même si le virus circule toujours, dans une proportion plus modérée que ces derniers mois. Ce mardi, Le taux d’incidence était de 74 cas pour 100 000 habitants dans le Territoire de Belfort et de 38 pour 100 000 pour les plus de 75 ans. Le taux de contamination est de 3%.

Le pass sanitaire entre également en application et sera nécessaire pour avoir accès à certains grands évènements. « Il est donc capital de faciliter l’accès à la vaccination aux personnes éligibles », indique la préfecture. Pour plus de souplesse, la vaccination sans rendez-vous est ouverte au Phare, à Belfort, ce jeudi, vendredi et samedi.