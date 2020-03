Covid-19: déjà 450 morts, et la crainte de départs en week-end

« Face à l’urgence et à l’ampleur de l’épidémie », notamment en Ile-de-France, les hôpitaux de Paris (AP-HP) lancent un appel pressant aux « professionnels médicaux et paramédicaux disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux. »

« Rien n’est calme dans nos têtes de soignants … On attend la vague de patients graves en espérant que ce ne sera pas un tsunami », écrit le Dr Laurent Thines, neurologue du CHU de Besançon dans Mediapart.

La prolongation du confinement, décrété jusqu’à fin mars au moins, « n’a pas été actée » pour le moment, selon le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Mais tout laisse penser qu’elle le sera tôt ou tard comme en Italie, qui enregistre désormais le plus de décès au monde (plus de 4000, devant la Chine).

Il « est assez probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement », a convenu la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Il pourra cesser « quand le virus ne circulera plus », a insisté dans Le Figaro Olivier Véran, le ministre de la Santé, estimant le nombre total de malades en France à 20 000 – la majorité d’entre eux n’étant pas testés.