Covid-19 : de Belfort jusqu’en Bretagne, l’aide à domicile pour personnes âgées sur le fil du rasoir

Dans ce secteur, les intervenantes doivent cesser le travail « à la première petite toux, à la première fièvre, par précaution ». Ce qui conduit à un absentéisme « non négligeable, mais pour l’instant tenable », estime Pascal Champvert, de l’association de directeurs de structures AD-PA.

La réduction de certaines prestations en est une conséquence. « Mais il ne faut pas perdre de vue que pour certaines personnes isolées, le seul contact avec le monde extérieur est la dame qui vient les aider chaque jour. Il faut absolument préserver ce lien », insiste-t-il. Car l’enjeu est aussi d’éviter que le senior fragile fasse une mauvaise chute, « et se retrouve aux urgences pour autre chose que le virus », souligne Florence Arnaiz-Maumé.

Pour éviter cela à son père Fernand, 92 ans, qui habite un petit village de Haute-Saône, Eliane a dû au pied levé prendre le relais de l’aide à domicile, alors qu’elle habite à 30 km.

« Du jour au lendemain, l’entreprise m’a informée qu’elle ne viendrait plus, sans vraiment donner de raison », s’étonne-t-elle. « On m’a juste dit que l’aide était suspendue pour les bénéficiaires les plus autonomes. Pourtant, mon papa ne peut plus faire sa toilette tout seul, il a des béquilles, ne voit plus très clair et a des troubles cognitifs ».

Contactée par l’AFP, Eliad, la structure qui assurait jusqu’à présent l’aide à domicile chez Fernand, confirme avoir réduit ses activités de 60% depuis le début de la crise du coronavirus.

« On a mis une bonne partie de notre personnel en confinement, pour anticiper la progression de l’épidémie« , explique le directeur général, Xavier Coquibus. « Quand on prend des mesures d’une telle rapidité, forcément on fait des erreurs. Il faudra réajuster », a-t-il admis.