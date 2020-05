Covid-19 : congés imposés, salaires amputés, ces efforts demandés aux salariés

L’une des ordonnances de mesures d’urgence face à la crise sanitaire permet à l’employeur d’imposer à son salarié la prise de 10 jours de repos (jours conventionnels, de RTT ou compte épargne-temps). Avec un accord d’entreprise ou de branche, la prise de six jours de congés payés peut aussi être imposée.

Chez le fabricant de trains Alstom, les salariés ont, sauf exceptions, dû poser avant fin avril « 11 jours de repos », dont « cinq jours de congés payés », indique à l’AFP Boris Amoroz, délégué CGT. Mais ces jours imposés pendant le confinement « n’étaient pas du tout des vacances », critique FO, et « pas forcément aux dates intéressant les salariés ». À la Société Générale, syndicats et direction ont signé un accord sur dix jours (congés payés et RTT) à poser entre mi-mars et fin mai. Chez BNP Paribas, la direction a décidé unilatéralement la prise de dix jours avant fin mai, une « décision brutale » qui a « suscité l’émoi » chez certains salariés, confie une source syndicale.

Parfois, la prise de jours n’est pas imposée mais fortement recommandée. « On nous a demandé de prendre des congés si on voulait, en nous faisant comprendre que ce serait bien », et « ça en arrangeait certains », témoigne Guillaume, vendeur de machines-outils dans une PME et partisan d’« un effort commun dans la crise ».