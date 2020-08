Covid-19: à la veille de la rentrée, l’ARS appelle à à la vigilance

L’ARS profite de son bilan hebdomadaire pour prodiguer ses conseils pour éviter la propagation du virus : « Alors que la vie sociale en milieu professionnel et scolaire va reprendre, les recommandations sanitaires désormais bien connues doivent être observées par chacun d’entre nous pour contenir la reprise de l’épidémie.

Avant de retourner au travail, à l’école, au collège, au lycée, à l’université, le dépistage peut s’avérer particulièrement nécessaire dans les cas suivants : en présence de symptômes, mêmes légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le mal de tête, la perte du goût et de l’odorat, ou lorsque l’on revient d’une zone où le virus circule activement, ou encore lorsque l’on a été exposé récemment à une situation à risque (par exemple distanciation physique non respectée lors d’un rassemblement familial ou festif).

L’hygiène des mains et le port du masque sont plus que jamais de mise, en conformité avec les prescriptions nationales ou locales relatives aux différents milieux de regroupement (professionnels, scolaires, transports en commun, dans l’espace extérieur).

Le recours à l’application StopCovid est également pertinent pour permettre à chacun de savoir s’il a été en contact avec une personne malade de la Covid et de prendre les mesures d’isolement et de précaution qui s’imposent, notamment vis-à-vis des plus fragiles. »