Covid-19 : 4 chiffres de la pandémie en Bourgogne-Franche-Comté

Le taux d’incidence de la Bourgogne-Franche-Comté s’élève à 180 nouveaux cas covid-19 pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Il était de 157 la semaine dernière. Dans la région, l’Yonne (200), le Doubs (239) et le Jura (201) sont les plus touchés. Mais le taux d’incidence augmente particulièrement dans le Territoire de Belfort (de 93 à 129) et dans le Doubs (de 182 à 239). La moyenne nationale est à 108 pour 100 000 habitants.