Covid-19 : 21 décès de plus en 24 heures dans la région

L’agence de santé confirme donc l’existence de pistes thérapeutiques et leur exploration, mais remarquent que « l’efficacité et l’innocuité doivent être démontrées » Un décret du ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, en date de ce jeudi 26 mars confirme la possibilité d’utiliser la chloroquine, sous certaines conditions. « L’hydroxy chloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile », encadre le décret. L’ARS, de son côté, indique « que les patients bénéficiant d’un traitement chronique par hydroxychloroquine éprouvent des difficultés d’accès à leur traitement alors que cette molécule n’est pas recommandée à ce jour pour le traitement du COVID-19 en ville ». « L’agence nationale de sécurité́ du médicament et des produits de santé, poursuit l’ARS, insiste sur l’absence de justification à sa prescription dans cette indication et demande aux pharmaciens d’officine de ne pas honorer de prescriptions autres que celles initiés par certains médecins spécialisés et figurant dans son autorisation de mise sur le marché. » Le décret précise également que le Plaquenil, préparation à base d’hydroxychloroquine ne peut pas être exporté, « afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients ».