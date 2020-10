Confinement : le marché de Noël de Montbéliard annulé à cause de la covid-19

« Malheureusement et au vu de l’évolution de la situation sanitaire du pays, la Ville de Montbéliard est contrainte d’annuler son marché de Noël », écrit-elle dans un communiqué de presse. La municipalité prévient cependant que la Ville sera illuminée comme de coutume, à partir du 28 novembre, « date initialement prévue pour le lancement officiel de la 34e édition ».

Habituellement, 170 chalets sont installés dans le cœur historique de la cité des Princes. L’an dernier, Les Lumières de Noël de Montbéliard avait été classées 5e plus beau marché de Noël d’Europe, derrière Budapest en Hongrie, Vienne en Autriche, Gdansk en Pologne et Bruxelles en Belgique. C’était le premier marché de Noël français du classement. Metz était 7e et Amiens 15e. Le vote repose sur la mobilisation des internautes.