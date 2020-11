Confinement : Domicile 90 cherche des bénévoles pour sa « Plateforme du cœur »

3 000. C’est le nombre d’appels téléphoniques passés par la « Plateforme du cœur », lors du 1er confinement. « L’objectif du dispositif de veille téléphonique est de maintenir le lien social et vérifier que les personnes isolées, fragilisées par l’âge, une maladie, un handicap, l’isolement social, se portent bien », explique l’association dans sa présentation. « Comment vous sentez-vous ? Pouvez-vous vous faire à manger ? Êtes-vous entouré ?» sont quelques questions posées par les bénévoles aux appelants. Au printemps, une vingtaine de bénévoles a participé à cette action.

Même si toutes les interventions à domicile sont maintenues à l’occasion de ce second confinement, ce qui n’était pas le cas lors du premier, la plateforme est de nouveau activée. « Les périodes de crises nécessitent de développer de nouvelles ressources et de la créativité pour faire face aux difficultés. À Domicile 90, et plus globalement dans l’ensemble du Réseau APA, nous dégainons notre meilleure arme : la solidarité liée au professionnalisme. Ou autrement dit, l’exceptionnelle complémentarité entre salariés et bénévoles. », explique Denis Piotte, le président de l’association.