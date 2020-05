Après le covid-19, comment soutenir l’automobile pour la rendre plus vertueuse

Ce pari des relocalisations est loin d’être gagné. L’automobile française a massivement délocalisé depuis deux décennies, essentiellement vers l’Europe de l’Est, la Turquie et le Maroc. Les dernières générations des citadines Peugeot 208 et Renault Clio, deux modèles emblématiques du savoir-faire national et parmi les meilleures ventes, ne sont plus assemblées dans l’Hexagone. Après la crise financière de 2008, la France, longtemps deuxième producteur automobile en Europe, a chuté au cinquième rang, et depuis son solde commercial des produits automobiles est chroniquement déficitaire.

Pour Hervé Guyot, expert automobile du cabinet Oliver Wyman, le manque de compétitivité de la France s’explique d’abord par le coût élevé du travail (salaires et charges sociales). Mais il estime que les nouvelles technologies en matière d’électrification sont une opportunité pour le Made in France. « Sur les véhicules électriques, les temps d’assemblage sont significativement plus bas que sur les véhicules thermiques, et donc le coût du travail moins important. C’est possible, y compris pour l’entrée de gamme, de localiser leur production en France », explique-t-il. En matière d’équipements, les batteries, mais aussi les moteurs électriques, l’électronique de puissance, les onduleurs pourraient également être localisés en France, selon lui, tandis que la fabrication de moteurs thermiques va progressivement diminuer.