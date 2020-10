Comment le Grand Belfort met la main sur la Sodeb

La manœuvre financière s’effectue en deux temps. D’abord, l’ensemble des actionnaires (55,45 % sont publics comme le Département, la Ville de Belfort, le Grand Belfort et le syndicat de l’Aéroparc, et 44,55 % sont privés, comme la CCI, la caisse des dépôts et consignation, la Caisse d’épargne ou encore Tandem) mettent au pot. Le capital social de l’entreprise passe ainsi de 336 600 euros à 2 574 000 euros. « La valeur nominale de l’action passe de 34 euros à 260 euros », indique à ce sujet le rapport du conseil communautaire du Grand Belfort, qui sera présenté ce jeudi 15 octobre. Dans cette première étape, le Grand Belfort a aussi racheté les quelques parts détenues par l’agence de développement économique du nord Franche-Comté (ADN-FC) et celle de l’ancien président-directeur général Jean-Pierre Cnudde. Mais les rapports de force ne sont pas redistribués.

Dans un deuxième temps, seul le Grand Belfort assume une augmentation de capital, de 629 720 euros, soit 2 422 actions supplémentaires. Le capital doit atteindre, après cette opération soumise au vote ce jeudi 15 octobre, 3 203 720 euros. Le Grand Belfort détiendra au final 29,18 % des parts (contre 11,85 %) au départ. La Ville de Belfort, qui détenait 21,21 % en détient dorénavant 17,04 %. Et le Département, ancien actionnaire majoritaire, a bien participé à l’augmentation de capital, mais son poids est considérablement réduit. Il détient 18,63 % du capital. Sa part est diluée. « La loi NOTRé fait du Grand Belfort Communauté d’Agglomération un acteur majeur dans le domaine du développement économique, indique le rapport qui sera présenté au Grand Belfort, avant de justifier l’opération : Aussi, il conviendrait d’assoir la position du Grand Belfort Communauté d’Agglomération à un niveau supérieur dans le capital de la Sodeb. »

« Cela va institutionnellement fragiliser la Sodeb », regrette Christian Rayot, conseiller départemental d’opposition, à l’occasion de la séance plénière du conseil départemental. Celui qui est aussi maire de Grandvillars et président de la communauté de commune Sud Territoire (CCST) insiste sur la dimension « d’outil départemental » de la Sodeb. Pas du Grand Belfort. « C’est une erreur, insiste-t-il. On ne rend pas service à la Sodeb, ni au département. »