Chevaux mutilés : un homme arrêté dans le Haut-Rhin

Depuis plusieurs mois, des chevaux ont été victimes de mutilations dans une vingtaine de départements, selon les enquêteurs de la gendarmerie. Ce week-end, un important dispositif de gendarmerie a été déployé en Côte-d’Or après qu’un propriétaire de chevaux a signalé une intrusion dans son pré où un cheval a été blessé, et dans le Cantal une jument a été retrouvée morte éventrée, une oreille en moins et les mamelles coupées.

Le Val-d’Oise, en région parisienne, a enregistré ses premiers cas samedi : deux juments, qui ne sont pas mortes, l’une présentant une coupure à la vulve et l’autre une coupure de 30 centimètres sur le flanc. « Plus de 150 cas sont étudiés », mais cela ne signifie pas que tous après analyses et enquêtes seront considérés comme relevant de ce phénomène, avait expliqué récemment à l’AFP, le colonel Hubert Percie du Sert, coordinateur de la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie. Il avait estimé à « une vingtaine » les cas d’oreilles coupées, auxquels s’ajoutent des faits de « mutilations d’organes génitaux, des lacérations avec des objets tranchants ».

Soulignant « la pluralité des auteurs et des modes opératoires », il avait indiqué que toutes les pistes étaient envisagées: un challenge sur internet, des dérives sectaires, le mimétisme, la haine des équidés, des rites sataniques… « Dans cette affaire, nous n’excluons absolument pas l’hypothèse qu’il n’y ait aucun lien avec d’autres phénomènes nationaux, d’autres faits commis sur d’autres ressorts », a tenu à souligner de son côté le procureur de Sens. Au niveau national, c’est l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) qui « coordonne » le suivi des enquêtes pour en analyser les éléments.