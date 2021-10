Cédric Perrin milite pour une maîtrise mondiale des « armements »

Selon Cédric Perrin, cette démarche apporterait de la « transparence » et de la « prévisibilité dans les relations entre adversaires potentiels qui se livrent aujourd’hui à une course aux armements », estime-t-il dans ce document. « Sans cette maîtrise des armements, les montées en puissance rapides et secrètes de certains États susciteraient des risques réels et bien concrets pouvant aller jusqu’à la guerre », redoute le sénateur.Des politologues, comme l’Américain Graham Allison, estime que les risques de guerre entre États sont probables, notamment entre les États-Unis et la Chine, sur fond de concurrence économique.

« Le moment est donc venu d’entamer un dialogue avec la Chine et la Russie afin de se mettre d’accord sur un cadre de maîtrise des armements. Très concrètement, au lieu et place d’un grand accord unique, il pourrait se traduire par plusieurs accords, plus souples et évolutifs, dont chacun serait consacré à un seul volet de la maîtrise des armements », préconise le sénateur.