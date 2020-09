Cancer : un logiciel gratuit pour prédire la rechute

Grâce à cela, « on sait qui va récidiver sur un période de cinq ans », assure le professeur François Ghiringhelli, directeur de l’unité de l’Inserm qui mène les recherches au CGFL. « Cela permet d’isoler le petit quart de malades qui a une chance sur deux de rechuter. Ainsi, dès la chirurgie, on sait qu’à ceux-là, il faudra une chimio plus lourde. À l’inverse, on détermine les malades, environ 15%, qui ont de très très bons pronostics et qui, donc, ne nécessitent pas de traitement après l’ablation de la tumeur. »

Fini donc l’administration à l’aveugle de la chimio à tout malade. « On sait quels patients en ont besoin et qui non ». Le logiciel mis au point, entièrement gratuit, s’utilise de plus « sur un PC de bureau ou même un portable standard », souligne Caroline Truntzer, ingénieur de recherche bioinformatique au CGFL. Quant à la fiabilité, elle a fait l’objet d’une étude à partir de lames établies il y a cinq ans sur 1 200 patients : le logiciel a établi un pronostic sur la base de ces plaques qui a été confronté à la réalité. « Notre taux de réussite est de 85% », se félicite Valentin Derangère. L’invention du CGFL ne concerne pour l’instant que le cancer du côlon mais elle pourra être élargie à d’autres cancers, comme celui du sein, moyennant « un logiciel plus lourd ». Des recherches similaires sont menées en Allemagne, ainsi que par une équipe anglo-britannique. En France, l’équipe de Jérôme Galon d’Inserm Transfert, filiale privée de l’Inserm, a développé Immunoscore, un test qui permet également de prédire les risques de récidive. Mais il s’agit d’un produit commercial et qui « ne prend en compte que le système immunitaire », explique le professeur Ghiringhelli. « Nous voulions ajouter le système cellulaire et le tissulaire, pour affiner le pronostic ».

Le logiciel dijonnais devrait demander son autorisation de mise sur le marché « dans un an ou deux », selon le professeur, à l’issue de nouveaux tests. Mais, d’ores et déjà, il préfigure le bouleversement à venir des soins de santé du fait de l’avènement de l’intelligence artificielle. « L’IA va révolutionner complètement la médecine : c’est l’ordinateur qui validera les pronostics du médecin. »