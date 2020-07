Bruxelles approuve le rachat de Bombardier par Alstom

« Les cessions seront réalisées en conformité avec tous les processus sociaux en vigueur et en respectant les consultations avec les instances représentatives du personnel », insiste Alstom. Sur France Inter, ce vendredi matin, Henri Poupart-Lafarge, le p-dg d’Alstom, précisait qu’il n’y aurait « pas de casse » sociale et qu’Alstom serait vigilant sur le rachat du site de Reichshoffen : « Nous allons faire en sorte que le repreneur de ce site donne un avenir positif à tous les salariés de Reichshoffen. » De son côté, Margrethe Vestager, vice-présidente chargée de la politique de concurrence, relève : « Grâce à l’ensemble complet de mesures correctives proposé pour résoudre les problèmes de concurrence dans les secteurs des trains à très grande vitesse, des trains de grande ligne et de la signalisation grandes lignes, l’opération a pu être examinée et autorisée rapidement par la Commission. »

La membre de la Commission européenne apprécie que cette fusion construise « une entité plus forte ». Le nouveau groupe pèse 15 milliards de chiffre d’affaires annuels. On enregistre un carnet de commandes de 30 milliards d’euros sur les 15 prochaines années. « Alstom deviendra ainsi le deuxième plus grand groupe ferroviaire au monde et sera en capacité de rivaliser avec ses nombreux concurrents et notamment les géants chinois », apprécie Christophe Grudler, député européen Renew. C’est la preuve que l’Union Européenne peut faire évoluer ses critères de concurrence, en prenant en compte la réalité du marché pertinent, qui est mondial et non plus européen. »

« La finalisation du projet d’acquisition est prévue pour le premier semestre 2021 », termine le communiqué de presse d’Alstom.