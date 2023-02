Bourogne : une étude pour créer un nouveau réseau de chaleur avec les déchets du Sertrid

Des études vont être menées à l’échelle du Grand Belfort pour valoriser la chaleur fatale de l’usine d’incinération de Bourgogne. Le rapport a été présenté mardi 7 février lors du conseil d’agglomération. « Les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles et nous forcent à accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique », expose Marie-Laure Friez, vice-présidente chargée de l’écologie et du développement durable au Grand Belfort.

Aujourd’hui, le gisement d’énergie non valorisé est estimé à 60 000 MWh/an, sur la base d’un traitement des déchets de l’ordre de 50 à 60 000 tonnes d’ordures ménagères par an. Exploité, le gisement pourrait chauffer un ensemble d’abonnés, pour fournir le chauffage et l’eau chaude sanitaire à des bâtiments via le biais de sous-stations de chauffage. Un système qui interviendrait en remplacement de chaudières collectives qui fonctionnent au gaz ou à d’autres énergies.

L’adjointe détaille qu’en 2019, une première étude avait déjà été menée, et avait mis en évidence que le projet serait intéressant. Et ce, notamment sur l’axe Bourogne, Meroux-Moval, Sevenans, Andelnans, Danjoutin et Belfort. Une étude n’a pas été poursuivie ou poussée plus loin. Le maire de Belfort et président du Grand Belfort, Damien Meslot (Les Républicains) s’en défend : « Je vous rappelle qu’entre-temps, il y a eu une crise sanitaire que nous n’avions pas vu venir.»