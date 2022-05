Bourogne : plein feu sur le LRU du 1er régiment d’artillerie

« Nous sommes le seul régiment français à avoir ce lanceur », rappelle le capitaine Jérôme, officier adjoint de la 2e batterie. Le LRU a été livré au Royal Artillerie en 2014. Le régiment dispose de deux types d’artillerie : le LRU et le mortier de 120 mm (lire notre article). À ces feux s’ajoute au régiment la contre-batterie Cobra, un système de localisation de l’artillerie ennemie.

« Le LRU est appelé à être engagé non seulement dans les conflits de « coercition de force », mais aussi dans un cadre général de « maîtrise de la violence » », précise l’armée de terre dans sa description. Cette arme n’a été projetée qu’une fois sur un théâtre d’opération, au Mali, en 2016. Dans les projections stratégiques actuelles de l’armée, qui prépare des combat de haute intensité impliquant plus d’hommes et de matériels comme on le voit en Ukraine depuis le mois de février, cette arme de précision – contrairement à son ancêtre le lance-roquette multiple (LRM) qui était une arme de saturation – dévoile un potentiel stratégique et tactique certain.

Car au-delà de ses caractéristiques techniques impressionnantes, c’est bien sa force opérationnelle qui en font une pièce de choix. Le LRU, qui embarque jusqu’à 12 roquettes, peut toucher une cible située jusqu’à 70 km, avec une précision de 3 à 5 mètres. On ne l’utilise pas pour un appui aux forces. Le LRU est utilisé pour des « cibles stratégiques », note l’officier. Dans l’artillerie, on appelle cela le feu dans la profondeur. Sa précision permet surtout de limiter les dégâts collatéraux. En fonction des cibles, l’équipage du LRU peut aussi adapter le déclenchement des roquettes : à l’impact, à retardement, ou juste avant de toucher le sol. S’il faut percer un bunker, on retient par exemple la première option. L’impact permettra à la roquette de percer le mur et d’exploser à l’intérieur de la structure, occasionnant plus de dégâts. « [Surtout], une section LRU garantit la permanence de l’appui, 24 heures sur 24, note le capitaine Jérôme. Il est moins vulnérable face aux défenses anti-aériennes. Il peut aussi tirer par tous les temps, qu’il vente, neige ou pleuve ! »