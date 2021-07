Bourogne : 3 informations que vous ne soupçonniez pas sur le Royal Artillerie

Napoléon Bonaparte a servi dans les rangs comme lieutenant de 1785 à 1791. Il s’est fait remarquer en tenant des rapports remarquables sur les premières tables de tir des mortiers de tous calibres. Il se fera remarquer également alors que ses chefs sont en congé, où il prend la tête de sa compagnie pour mater une émeute à Seurre (Côte-d’Or). De la Révolution au 1er empire, le régiment participe à de nombreuses batailles : Valmy, Austerlitz, Iéna, Waterloo.

Les artilleurs tiennent une place importante lors des batailles et ce jusqu’en 1815, après avoir appris que Napoléon embarquait sur l’île de Sainte-Hélène. Le régiment se distinguera d’ailleurs par ses nombreuses victoires, et ce même après la mort de Napoléon, à Anvers (1832), durant la guerre franco-prussienne (1870) ou encore en Extrême-Orient (1884) lui valant le slogan plus récent de « Royal d’abord, premier toujours ».