Bourguignon : des forages pour diversifier les ressources en eau

Des études et des forages sont menées pour diversifier et sécuriser ces ressources en eau, à Mathay et Bourguignon. « La première étude a consisté en la recherche d’une réserve d’eau qui serait utilisée pour produire, en quantité et en qualité, de l’eau potable en cas de pollution ponctuelle du Doubs », insiste PMA. La gravière de Mathay a de nouveau été identifiée. On a recherché, via des forages, l’origine de ses eaux, « alimentées par le Doubs et la nappe alluviale, en modélisant son fonctionnement hydrologique ».

Les forages étaient « profonds de 300 mètres sur Mathay et 200 mètres sur Bourguignon ». « L’examen de l’aquifère de Bourguignon, jugé encourageant avec un débit de pompage de 20 m³/heure, nécessite actuellement une nouvelle prospection », indique le communiqué.

Aujourd’hui, s’il y a de l’eau dans ce secteur, il faut déterminer la quantité. « Le profil du terrain, calcaire avec de multiples fissures, oppose une résistance qui freine actuellement le pompage », détaille PMA. L’acidification du puits, opéré en ce mois de novembre, doit dissoudre le calcaire. « Propulsée sous haute pression, l’acide va en effet agrandir les fractures et ainsi diminuer la résistance du terrain au pompage », explique PMA. « À la suite de cette acidification, si le débit de pompage s’approche des 50 m³/heure (soit 1 200 m³/jour), PMA poursuivra sa campagne d’exploration afin d’éventuellement exploiter cette source d’approvisionnement en eau », conclut la collectivité.

200 000 euros ont été engagés pour ces forages, en 2021. 9,4 millions d’euros ont aussi été investis par PMA et la société des eaux du pays de Montbéliard (Véolia) pour des travaux sur le réseau d’eaux (3,3 millions d’euros) et d’assainissement (6,1 millions d’euros), afin notamment de limiter les fuites sur le premier réseau nommé.