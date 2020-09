Bourgogne: les professionnels attendent un millésime 2020 « remarquable »

Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) attend des « vins élégants et fruités en rouge et des blancs à retenir dans les grandes années », a indiqué son président délégué François Labet, alors que se terminent des vendanges parmi les plus précoces jamais réalisées. En termes de volume, bien que la pluviométrie cet été a été « minimale », les viticulteurs prévoient une année « autour de la moyenne », après une très faible récolte en 2019 dûe aux aléas climatiques. Les vins de Bourgogne, dont près de la moitié des ventes sont réalisées à l’export, marquaient à la fin juillet « un recul de 7% en valeur et 7% en volume », a précisé le président du BIVB, Louis-Fabrice Latour.