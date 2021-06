« Réveillez-vous », a pour sa part scandé Julien Odoul lors d’une conférence de presse à Dijon. « La victoire est possible dimanche, c’est vous qui allez la construire. J’appelle les électeurs républicains à faire barrage à la gauche. J’appelle les électeurs LR à se rassembler derrière ma candidature », a-t-il ajouté, assurant qu‘ »une abstention est une voix pour Macron ».

Selon les résultats partiels, le candidat LR Gilles Platret, qui a fait alliance notamment avec Debout la France, se classe troisième, avec près de 21%.

La tête de liste LREM, le maire de Nevers Denis Thuriot, arrivé quatrième avec 11,64% selon les résultats partiels, a indiqué qu’il « prendrait (sa) décision au plus tard demain matin » quant à sa stratégie de second tour.

Le candidat marcheur a nié que son faible score soit dû à un vote contre Emmanuel Macron. « Ce n’est pas un rejet du président de la République. Ce n’est pas un rejet du gouvernement », a-t-il assuré.