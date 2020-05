Bourgogne-Franche-Comté : 4 labos créent une des plus grandes plateformes de France de test sérologiques

Mais pour parvenir à cette capacité, Bioteam a dû « anticiper » et « prendre des paris » sur les types de réactifs et de machines à acheter, alors que les recommandations de la HAS concernant leur fiabilité se faisaient désirer. « On a fonctionné à l’aveugle, de manière intuitive, dans une période très particulière avec des tensions internationales au niveau des approvisionnements en machines et en réactifs », révèle M. Lombardot.

Le groupement Bioteam a investi 300 000 euros pour acheter les automates et les réactifs nécessaires pour faire de la sérologie. « Il y a une forte attente au niveau des tests sérologiques de la part des autorités » et « avec leur remboursement par l’Assurance maladie (officiel depuis jeudi) on s’attend à encore plus de demandes », note le biologiste. Dans les laboratoires du groupement Bioteam, un test coûte 30 euros.

« Tous les jours on remonte les informations sur le nombre de tests que nous sommes en mesure d’effectuer, le nombre de tests effectivement faits et le nombre de tests positifs, pour que les autorités puissent avoir des données épidémiologiques précises », explique Mathilde Lugand du laboratoire LPA.

La montée en puissance du nombre de tests covid a nécessité « l’implication de tout le personnel », souligne M. Lombardot, alors que cinq embauches au minimum sur l’activité covid sont prévues au sein du groupement. Mobilisées depuis plus de deux mois, les équipes ont eu à cœur de « participer à l’effort national« .