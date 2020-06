Les quinze suspects, sur la vingtaine de personnes initialement visées, ont été interpellés principalement dans le quartier sensible de Planoise. Leur garde à vue pour « tentative d’assassinat » et « trafic de stupéfiants en bande

organisée » peut s’étendre jusqu’à 96 heures, a précisé à l’AFP le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux.

Les suspects sont âgés de 17 à 25 ans environ et les perquisitions ont permis de saisir quelques armes et des produits stupéfiants, a précisé une source policière. Cette vaste opération lancée à l’aube, diligentée par la police judiciaire de Besançon en co-saisine avec la sûreté départementale, a également mobilisé la police judiciaire de Dijon, les forces d’intervention de la police nationale (FIPN) et les brigades de recherche et d’intervention (BRI) de Dijon et Nancy.

Entre novembre dernier et le mois de mars, la vie du quartier Planoise a été rythmée par une série de tentatives d’assassinat et l’assassinat par balles d’un jeune homme de 23 ans. Ces coups de feu ont fait une dizaine de blessés, âgés de 14 à 31 ans.