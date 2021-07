Besançon: un policier grièvement blessé lors d’une intervention pour un rodéo urbain

Un policier de 38 ans a été grièvement blessé par un scooter dans la nuit de jeudi à vendredi à Besançon, alors qu’il intervenait pour faire stopper un rodéo urbain, a-t-on appris de source policière. Sollicitée par des riverains en raison d’un rodéo urbain de deux-roues, la brigade anti-criminalité (BAC) de Besançon est intervenue vers 1 h du matin dans le quartier Saint-Claude de Besançon.

Les policiers sont descendus de leur véhicule et ils ont été visés par des tirs de mortier, avant qu’un « scooter monté par un ou deux individus, possiblement cagoulés, se dirige délibérément vers eux », a expliqué à l’AFP le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Doubs, Yves Cellier.

« Les policiers se sont écartés, mais trop tard et l’un d’eux a été percuté », a-t-il ajouté. La victime a été transportée au centre hospitalier universitaire de Besançon où elle a été opérée durant plusieurs heures. Selon le DDSP du Doubs, le policier « souffre de blessures sérieuses aux membres inférieurs et il existe une inquiétude sur la possibilité qu’il retrouve l’intégral usage de ses jambes ».

L’enquête ouverte pour « violences volontaires aggravées » sur un policier et avec arme par destination, en l’occurrence le scooter, a été confiée à la sûreté départementale. « J’ai demandé qu’on s’implique particulièrement sur ce dossier. Il n’est pas question que dans cette ville je laisse penser qu’on puisse s’en prendre de cette manière à des policiers sans en rendre compte », a déclaré Yves Cellier. « Les policiers ont des devoirs particuliers, mais ils bénéficient aussi d’une protection particulière », a-t-il souligné.