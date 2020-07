Besançon : un policier frappe un jeune homme, l’IGPN saisie

« Une enquête pour violences par personne dépositaire de l’ordre public a été ouverte pour comprendre ce qui s’est exactement passé », a indiqué à l’AFP le parquet du tribunal judiciaire de Besançon, qui a saisi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Sur la vidéo d’une dizaine de secondes, que l’AFP a visionnée sur Twitter, on voit un policier portant casque et gilet pare-balles s’entretenir, semble-t-il calmement, avec un jeune homme dans le quartier sensible de Planoise. Soudain, le policier lui donne un violent coup au visage, la vidéo s’interrompant à cet instant.

« Dans l’intérêt du service, le préfet a demandé un retrait immédiat de la voie publique du fonctionnaire de police au directeur départemental de la sécurité publique du Doubs, en l’attente des conclusions de cette enquête », a précisé la préfecture du Doubs dans un communiqué. Selon une source proche du dossier, l’adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue jeudi après-midi pour « outrage et menace de crime à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ». Il est sorti de garde à vue vendredi en début d’après-midi avec une convocation par officier de police judiciaire, en octobre, devant le juge des enfants pour répondre de ces faits.