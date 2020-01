Besançon : la Planoise en proie à une lutte de territoire pour le trafic de drogue

« En 18 heures, trois séries de coups de feu ont été constatées. (…) On a vraiment ce sentiment détestable de délinquants qui s’approprient l’espace public et terrorisent la population », a relevé Étienne Manteaux. Le préfet du Doubs Joël Mathurin, qui prononçait justement ses voeux vendredi soir, a souligné que la lutte contre le trafic de drogue et contre l’économie souterraine à Planoise avait conduit l’année passée à 224 procédures concernant les stupéfiants et permis le démantèlement d’une douzaine de points de deal. En outre, 204 personnes ont été interpellées. « En dépit de cette politique volontariste et de l’engagement des autorités, les récents événements(…), la fusillade du 25 décembre, l’incendie criminel de la fourrière du 31 décembre, nous démontrent que si nous avons marqué des points, nous n’avons pas encore gagné la bataille », a reconnu Joël Mathurin.

Des malfaiteurs avait déclenché le jour de la Saint-Sylvestre un incendie à la fourrière municipale de Besançon, à Planoise également, mettant le feu à une voiture volée. L’incendie s’était propagé, provoquant la destruction d’une centaine de véhicules. « Nous ne lâcherons rien. À cette situation exceptionnelle, on peut répondre (par un) engagement exceptionnel », a martelé le préfet. La préfecture a annoncé peu après « des renforts importants de police » à Planoise « à partir de ce (vendredi) soir ».