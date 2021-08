Besançon : un ambulancier poignardé à mort

Un ambulancier est décédé ce samedi 28 août à Besançon, après avoir reçu un coup de couteau lors d’une intervention chez un homme connu pour souffrir de troubles psychologiques et qui a été placé en garde-à-vue, a-t-on appris auprès de la police et du parquet. Après un appel de sa famille au Samu en début de matinée, deux ambulanciers se sont rendus au domicile du quadragénaire dans le quartier de Planoise, a indiqué la police. Également alertée, celle-ci est arrivée sur les lieux

quelques minutes après l’ambulance.

« Les ambulanciers a priori le connaissaient, donc ils ne nous ont pas attendu » et après leur entrée dans l’appartement, l’homme « a mis un coup de couteau à l’un d’entre eux », a expliqué la police, confirmant une information de L’Est républicain.

L’ambulancier « est mort quelques heures après » à l’hôpital où son collègue l’avait transporté, a-t-on précisé de même source. « La victime est malheureusement décédée et une personne suspecte est en garde à vue », a confirmé le parquet. « Aujourd’hui un homme est mort en voulant secourir », a déploré le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter. « Il était ambulancier et avait décidé de dédier sa vie professionnelle aux autres. Toutes mes pensées vont vers son équipier, sa famille, ses collègues et ses amis », a-t-il poursuivi.