Besançon : Rashid Askari condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir assassiné sa femme

La cour, qui a suivi les réquisitions du ministère public, a assorti la condamnation d’une période de sûreté des deux-tiers de la peine, et a prononcé le retrait total de son autorité parentale, ainsi qu’une interdiction du territoire français à l’issue de son incarcération.

« Il m’a dit que je ne pourrais pas lui échapper, qu’il ne me lâcherait pas. Il m’a dit qu’il me tuerait à coups de couteau. Je suis réellement en danger. » Par ses mots prémonitoires, Razia Askari, 34 ans, avait appelé à l’aide avant sa mort. « Forte de cette rage de s’en sortir, de cette rage d’élever ses enfants », la jeune Afghane de 34 ans avait eu le « cran » de fuir cet homme qui la battait depuis leur mariage, note Me Aurélie Roques, avocate de l’association Solidarité Femmes.

Mais lui « n’a pas accepté cette séparation, cela a généré une frustration intolérable », a relevé l’avocat général Etienne Manteaux. « Il était décidé à la tuer et à rentrer dans un pays où il pourrait redevenir un homme dominant », a tancé le magistrat. Le 30 octobre 2018, Rashid Askari a mis a exécution ses menaces. Après avoir suivi son épouse à sa descente du tramway, il lui a asséné 19 coups de couteau et l’a égorgée, l’abandonnant dans une mare de sang. Il a été arrêté trois jours plus tard à l’aéroport d’Athènes où il avait fui. Il l’a « traquée », selon M. Manteaux : « Il vient à Besançon, il trouve son numéro de téléphone, il trouve son logement » et prépare une importante somme d’argent pour assurer sa cavale.