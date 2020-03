Besançon: l’union des gauches emmenée par EELV en tête, LR en embuscade

L’écologiste Anne Vignot, qui mène une liste d’union PS, PC, EELV, est arrivée en tête du premier tour de l’élection municipale à Besançon, avec 8 points d’avance sur le candidat LR, Ludovic Fagaut. Pourtant annoncé gagnant il y a encore quelques mois, le candidat investi par La République en marche, Éric Alauzet, n’arrive qu’en troisième position (18,9%), alors que l’ancienne référente départementale LREM, Alexandra Cordier, soutenue par le maire sortant Jean-Louis Fousseret (LREM, ex-PS) ne franchit pas les 5%.

La liste de la conseillère municipale EELV Anne Vignot a enregistré 31,2% des suffrages. La candidate a annoncé « des discussions » à venir avec la liste de Claire Arnoux, de la France insoumise, qui est arrivée quatrième avec 8,3 % des suffrages. Le candidat LR, Ludovic Fagaut, obtient 23,6% des suffrages, alors que la liste du Rassemblement national (7,2%) n’est pas parvenue à se qualifier pour le second tour. « J’ai confiance dans notre démarche et notre dynamique. On l’avait constaté ces derniers temps, les Bisontins et Bisontines ont envie d’une nouvelle dynamique, d’une nouvelle effervescence et d’autres choses pour le territoire bisontin », a affirmé Ludovic Fagaut sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Ludovic Fagaut a notamment fait campagne sur la sécurité et l’armement de la police municipale, alors que le quartier sensible de Planoise est en proie à des règlements de comptes armés qui ont fait un mort et une dizaine de blessés depuis novembre.

Dans cette ville dirigée par la gauche depuis près de 70 ans, « nous sommes largement en tête et nous faisons pratiquement le même score que la dernière fois, ce qui montre que la dynamique de la gauche est en place », a pour sa part estimé Christophe Lime, colistier PCF de Anne Vignot. En 2014, le maire sortant Jean-Louis Fousseret avait enregistré 33% environ des suffrages au premier tour, contre 31% pour son adversaire LR.