Besançon: Laurent Nunez attribue au bon travail des policiers la guerre de territoires

La guerre de territoires entre trafiquants de drogue à l’œuvre dans le quartier sensible de Planoise à Besançon est liée à l’action des policiers qui « éradiquent des réseaux », a estimé ce vendredi 31 janvier le secrétaire d’État à l’Intérieur, Laurent Nuñez. Depuis novembre dernier, les règlements de comptes entre trafiquants de stupéfiants ont fait huit blessés par balle, âgés de 14 à 31 ans, dans ce quartier de reconquête républicaine (QRR). Plusieurs enquêtes pour « tentative d’homicide » ont été ouvertes. Ces faits « sont directement liées à l’action que mènent les services de police : quand vous démantelez les réseaux (de trafic de stupéfiants), vous créez du vide et la nature ayant horreur du vide en matière de stupéfiants, souvent d’autres équipes essaient de se réinstaller et il y a des guerres de territoires », a expliqué Laurent Nuñez lors d’un déplacement à Planoise.